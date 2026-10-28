Тео Чі Хін закликав малі країни до полілатеральної співпраці — Channel NewsAsia

У Сінгапурі голова Temasek Holdings Тео Чі Хін заявив, що малим країнам слід розвивати співпрацю не лише з іншими державами, а й із компаніями та неурядовими організаціями. На його думку, такі партнерства потрібні в умовах ослаблення багатосторонньої взаємодії у світі.

Як повідомляє Channel NewsAsia, Тео Чі Хін виступив на Steward Leadership Summit у готелі Hilton Singapore Orchard. Він назвав такий підхід «полілатеральною» співпрацею, яка може підтримати глобальну взаємодію поряд із двосторонніми та плюрилатеральними партнерствами між країнами.

Основа для багатосторонньої співпраці

За словами Тео Чі Хіна, багатостороння співпраця нині стала «слабкою і розірваною». Водночас полілатеральні домовленості можуть створити підґрунтя для відновлення багатостороннього рівня співпраці, коли для цього настане відповідний час.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Він нагадав, що після невдалої міністерської конференції Світової організації торгівлі в Сіетлі 1999 року Сінгапур почав активніше укладати двосторонні угоди про вільну торгівлю. Тео Чі Хін зазначив, що нині схожий підхід застосовують й інші країни, згадавши нещодавнє завершення тривалих переговорів Європейського Союзу, Канади та Індії щодо угод про вільну торгівлю.

Запобіжники для штучного інтелекту

Однією зі сфер для полілатеральної співпраці Тео Чі Хін назвав вироблення запобіжників для штучного інтелекту. До такого об’єднання, за його словами, могли б увійти уряди, великі компанії у сфері ШІ, неурядові організації та профспілки.

Він зазначив, що працівники мають обґрунтовані побоювання щодо впливу впровадження ШІ на зайнятість. Водночас у Сінгапурі, за наведеними ним результатами опитувань, прийняття технології переважає над занепокоєнням її ризиками, зокрема можливим витісненням робочих місць. Тео Чі Хін пов’язав це з довірою до здатності уряду встановити належні обмеження на використання ШІ та з партнерством уряду, роботодавців і профспілок.

Читай нас у