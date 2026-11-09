Терапія B-SYNC усунула пухлини DMG у всіх мишей у двох моделях — ScienceDaily

Науковці Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, США, розробили експериментальну клітинну терапію B-SYNC CAR-T, яка повністю усунула пухлини дифузної серединної гліоми (DMG) у всіх мишей у двох моделях із людськими пухлинними клітинами. Як повідомляє ScienceDaily, дослідники готують клінічне випробування методу в UCSF Health, яке потенційно може розпочатися вже у квітні 2027 року.

Активація лише в мозку

B-SYNC CAR-T — це модифіковані Т-клітини імунної системи. Їх запрограмували виробляти рецептори для атаки на пухлину лише після потрапляння до мозку. Сигналом для запуску є бревікан — білок, поширений у тканинах мозку. Після активації клітини можуть розпізнавати пухлинні білки EphA2 або IL13Rα2.

Спочатку вчені вводили клітини внутрішньовенно мишам, яким імплантували клітини людської DMG. Частина клітин потрапляла до мозку та починала атакувати пухлину, тоді як у крові й селезінці вони не виробляли протипухлинні рецептори. Найвиразніший результат отримали після внутрішньошлуночкового введення клітин: звичайна CAR-T-терапія не могла взяти пухлини під контроль, натомість B-SYNC CAR-T усунула їх у кожної протестованої миші.

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Захист після повторного введення пухлинних клітин

Майже через сім тижнів після лікування дослідники повторно ввели мишам клітини DMG. Усі тварини, які отримали B-SYNC CAR-T, відторгнули ці клітини. За спостереженнями команди, модифіковані імунні клітини зберігали функціональність понад 70 днів після терапії.

DMG є агресивним дитячим раком мозку, який проростає в стовбур мозку — ділянку, що регулює дихання, серцебиття та ковтання. Майже всі діти з таким діагнозом помирають протягом року, а наявні методи лікування мають обмежений успіх у стримуванні прогресування хвороби. Ефективність B-SYNC CAR-T у людей ще не досліджували; у запланованому випробуванні мають використати власні Т-клітини пацієнтів, генетично модифіковані для цієї терапії.

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