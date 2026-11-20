У пацієнтів із хворобою Крона, які продовжували біологічну та низькомолекулярну терапію впродовж місяців перед плановою колоректальною операцією, рідше виникали неспроможність кишкового анастомозу або інфекція операційного поля в органному просторі. Про це свідчить ретроспективне дослідження, опубліковане в Journal of the American College of Surgeons, повідомляє News-Medical.

Результати аналізу

Дослідники проаналізували дані 1150 пацієнтів, яким у 2021–2024 роках виконали планові операції у 24 медичних центрах мережі Американського коледжу хірургів NSQIP-IBD. Після коригування відмінностей у вихідних характеристиках пацієнтів неспроможність анастомозу або інфекція операційного поля в органному просторі траплялися у 2,43% тих, хто отримував таку терапію, проти 6,46% серед тих, хто її не отримував.

Статистично значущої різниці між групами щодо поверхневих інфекцій операційної рани, глибоких інфекцій у ділянці розрізу та розходження країв рани дослідники не виявили.

Які препарати врахували

До терапії автори віднесли біологічні препарати та низькомолекулярні лікарські засоби. Найчастіше пацієнти отримували препарати проти фактора некрозу пухлин — 46%. Далі йшли препарати, спрямовані на інтерлейкін-23, — 33%, а також антиінтегринові засоби — 12%.

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Хвороба Крона є хронічним запальним захворюванням травного тракту. Іноді вона потребує видалення ураженої ділянки кишківника та з’єднання його частин — анастомозу. Його неспроможність може вимагати невідкладної повторної операції або тривалої госпіталізації.

Автори застерігають щодо висновків

Раніше імуносупресивні властивості таких препаратів викликали побоювання, що їх слід припиняти перед операціями через можливе погіршення загоєння ран. Провідний автор роботи Ніколас Ніл з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго зазначив, що накопичені дані не підтверджують цей сигнал так переконливо, як припускали раніше.

Водночас автори наголошують: результати демонструють зв’язок, а не прямий ефект ліків. Нижчий ризик ускладнень може бути пов’язаний із кращим контролем системного запалення та загоєнням слизової оболонки. Для підтвердження висновків потрібні більші дослідження, зокрема окремий скоригований аналіз для кожного класу препаратів.

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