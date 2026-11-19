Дослідники Єльської школи медицини встановили, що теразозин, який застосовують для зниження артеріального тиску, пригнічував реакцію рубцювання у фібробластах, отриманих від пацієнтів із легеневим фіброзом. Про дослідження, опубліковане 18 листопада в журналі Science Translational Medicine, повідомляє News-Medical.

Роль симпатичних нервів

Легеневий фіброз — хронічне захворювання, за якого тканина легень запалюється, рубцюється та стає жорсткою. Наявні антифібротичні препарати не виліковують хворобу, а лише сповільнюють її прогресування.

На моделі легеневого фіброзу в мишей науковці за допомогою візуалізації всієї тканини легень спостерігали формування рубців. Вони виявили, що симпатичні нерви проростали в ділянки фіброзної тканини, де зазвичай їх немає.

У здорових легенях симпатичні нерви переважно розташовані у великих центральних дихальних шляхах. У фіброзних легенях вони іннервували дрібні периферичні ділянки. Вимкнення гена, пов’язаного з розвитком і життєздатністю симпатичних нервів, запобігало прогресуванню фіброзу в мишей.

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Чому дослідили теразозин

Автори також виявили зв’язок між розташуванням симпатичних нервів і зонами з високим вмістом альфа-гладком’язового актину, або α-SMA. Цей білок бере участь у скороченні м’язів. Теразозин належить до альфа-блокаторів: препарат розслабляє гладкі м’язи кровоносних судин і знижує артеріальний тиск.

У 1987 році Управління з продовольства і медикаментів США схвалило теразозин — препарат, що зменшує вироблення α-SMA. Під час експерименту з фібробластами пацієнтів теразозин пригнічував рубцеву відповідь.

Керівниця дослідження Еріка Герцог зазначила, що результат створює підстави для клінічних випробувань уже схвалених альфа-блокаторів як потенційного лікування легеневого фіброзу. Водночас дослідники наголосили, що наразі оцінили лише один тип клітин — фібробласти.

Команда також вивчає роль імунних та епітеліальних клітин у розвитку хвороби й шукає способи перервати ріст нервів у фіброзних ділянках легень.

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