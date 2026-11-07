Tesla додасть зміну для Cybertruck перед демонтажем лінії — Channel NewsAsia

Tesla у США запровадить додаткову виробничу зміну для випуску пікапів Cybertruck, щоб спробувати виконати наявні замовлення до демонтажу виробничої лінії. Її планують розширити для виробництва двомісного роботаксі Cybercab.

Додаткова зміна для замовлень

Генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив у соцмережі X, що поточний портфель замовлень на Cybertruck значно перевищує кількість автомобілів, які компанія може виготовити до демонтажу лінії. За його словами, роботи з розширення виробництва Cybercab очікуються приблизно в червні або липні наступного року.

Маск зазначив, що Tesla додасть ще одну зміну, аби спробувати виконати всі замовлення вчасно. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

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Перерозподіл ресурсів

Днем раніше Маск заявив, що Tesla поступово згортатиме виробництво Cybertruck на техаському заводі та спрямовуватиме ресурси на Cybercab. Роботаксі є однією з ключових ставок Маска у прагненні перетворити Tesla з автовиробника на компанію у сферах штучного інтелекту та робототехніки.

Cybertruck почали постачати покупцям наприкінці 2023 року. За даними Kelley Blue Book, продажі моделі у США торік скоротилися приблизно до 20 тисяч автомобілів із майже 39 тисяч у 2024 році. Це значно менше за раніше озвучений Маском прогноз у 250 тисяч Cybertruck на рік. Пікап із нержавної сталі також неодноразово відкликали, а його виробництво супроводжували проблеми з якістю. Нетиповий дизайн моделі обмежив перспективи її продажу на закордонних ринках, зокрема в Європі.

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