Tesla і SpaceX втратили $456 млрд капіталізації після виборів у США — Anadolu Agency

У США Tesla і SpaceX втратили приблизно $456 млрд сукупної ринкової вартості за дві торгові сесії — від закриття ринку у вівторок до завершення торгів у четвер. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Падіння акцій компаній

Акції Tesla у четвер впали на 10,77% — до $343,69 за папір. Ринкова капіталізація виробника електромобілів після цього становила близько $1,36 трлн.

Акції SpaceX подешевшали на 9,05% — до $123,62. Оцінка аерокосмічної компанії становила приблизно $1,68 трлн. SpaceX почала публічні торги 12 червня під тікером SPCX.

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Вибори та розпродаж технологічних акцій

Зниження котирувань відбулося після перемог демократів в обох палатах Конгресу та на ключових виборах у Техасі, де розташовані штаб-квартири обох компаній. Демократка Джина Хінохоса перемогла чинного губернатора-республіканця Грега Ебботта, а Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пакстона на виборах до Сенату США.

Інвестори оцінювали, чи може політична зміна призвести до посилення нагляду за бізнесами Ілона Маска та обмежень на будівництво дата-центрів. Обидві компанії розширюють інфраструктуру для штучного інтелекту, тому можливі регуляторні зміни можуть вплинути на їхню діяльність.

Водночас падіння відбулося на тлі ширшого розпродажу акцій технологічних компаній США. Зазначені $456 млрд означають скорочення сукупної вартості акцій компаній в обігу, а не прямі грошові втрати чи рівнозначне зменшення особистих статків Маска.

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