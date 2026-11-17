У Нейплс, штат Флорида, США, 30 вересня 2026 року Tesla Model X з’їхала з дороги, врізалася в опору світлофора та перекинулася. Унаслідок аварії загинула 50-річна пасажирка автомобіля, а 48-річний водій дістав травм, що не загрожують життю.

Як повідомляє Electrek, у звіті Tesla для Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США зазначено, що Autopilot або Full Self-Driving був активний. Компанія позначила статус системи як «Verified Engaged», тобто підтвердила її активацію даними власної телематики.

Обставини аварії

Аварія сталася близько 23:43 на Golden Gate Parkway в окрузі Коллієр, неподалік перехрестя з Estuary Boulevard. За даними дорожнього патруля Флориди, позашляховик рухався на схід, залишив проїжджу частину, зіткнувся з опорою світлофора на розі перехрестя та перекинувся.

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У звіті Tesla вказано, що швидкість автомобіля перед зіткненням становила 39 миль на годину, або приблизно 63 км/год. Документ також фіксує спрацювання подушок безпеки, пошкодження передньої та верхньої частин машини, а також зіткнення з опорою або деревом.

Відео та дані автомобіля

Tesla повідомила регулятору, що має відеозаписи, дані телематики та бортового реєстратора подій автомобіля. За даними компанії, про аварію вона дізналася через власну телематику.

Водночас опис обставин ДТП, версію програмного забезпечення та інформацію про відповідність дороги умовам роботи системи Tesla приховала як конфіденційну комерційну інформацію. Дорожній патруль Флориди продовжує розслідування, а причину аварії офіційно не встановлено. Дані про активність Autopilot або FSD самі по собі не визначають, чи стала система причиною зіткнення.

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