Tesla планує інвестувати 3 млрд євро у розширення заводу в Грюнхайде — Tagesschau

Американський виробник електромобілів Tesla планує інвестувати 3 млрд євро в розширення заводу в Грюнхайде, на схід від Берліна. Як повідомляє Tagesschau, компанія має намір звести новий виробничий корпус, у якому надалі зможе випускати до 1 млн безпілотних роботаксі Cybercab.

Будівництво планують розпочати у 2027 році

За інформацією Tesla, початок будівельних робіт запланований на першу половину 2027 року, а запуск виробництва — на 2029 рік. До кінця 2026 року компанія хоче подати заявку на отримання дозволу для нового корпусу. Вона ґрунтуватиметься на заявці щодо всього проєкту, поданій у 2023 році.

Кошти також призначені для спорудження допоміжних будівель і ще одного об'єкта очищення стічних вод. Tesla заявила, що в межах розширення планує найняти кілька сотень нових працівників.

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Влада Бранденбургу підтримала проєкт

Прем'єр-міністр землі Бранденбург Дітмар Войдке назвав заплановані інвестиції рішенням великого економічного значення. За його словами, перспектива виробництва до 1 млн Cybercab посилить роль Грюнхайде як автомобільного промислового майданчика та створить нові робочі місця.

Міністерка економіки Бранденбургу Мартіна Клемент також привітала заяву Tesla, наголосивши на нових можливостях для жителів регіону. Завод Tesla поблизу Берліна відкрився у березні 2022 року. За даними компанії, у жовтні на підприємстві працювали 12 600 людей, а протягом попередніх місяців штат збільшили ще на 2 000 працівників. Компанія також повідомляла про намір наростити випуск до 7 500 автомобілів на тиждень, або приблизно 375 000 на рік, і розширити виробництво акумуляторних елементів у Грюнхайде.

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