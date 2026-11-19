Tesla почала розгортати безпілотні роботаксі Cybercab у Далласі, штат Техас. Це друге велике місто США після Остіна, де компанія використовує цю модель у сервісі роботаксі. Раніше Tesla вже обслуговувала пасажирів у Далласі роботаксі на базі Model Y.

Двомісне таксі без керма

Cybercab розрахований максимум на двох пасажирів і не має керма та педалей. Замовити поїздку можна через застосунок Tesla Robotaxi на смартфоні, повідомляє InsideEVs.

За даними видання, Tesla зосередила розширення роботаксі передусім у Техасі та Флориді, де регуляторних бар’єрів менше. Окрім Остіна й Далласа, сервіс працює в Х’юстоні, Форт-Ворті, Тампі, Сан-Антоніо, Орландо та Маямі.

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Де працює Cybercab

У районі затоки Сан-Франциско сервіс Tesla також доступний, однак там транспортні засоби контролюють водії через вимоги Каліфорнії. Дводверний Cybercab наразі працює лише в Остіні та Далласі, тоді як в інших містах сервіс використовує Model Y.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявляв, що компанія зрештою планує мати у США два мільйони Cybercab. Tesla також планує наступного літа згорнути виробництво Cybertruck на Gigafactory Austin, щоб наростити випуск Cybercab. Компанія нещодавно заявила, що надсилає окремим клієнтам запрошення придбати Cybercab для приватного користування. За інформацією InsideEVs, для роботи автомобіля потрібна передплата на автономне керування вартістю 299 доларів на місяць.

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