Tesla попросила засекретити відповідь NHTSA щодо безпеки Cybercab — Electrek

У США Tesla подала Національному управлінню безпеки дорожнього руху (NHTSA) відповідь на спеціальний запит щодо відповідності роботаксі Cybercab федеральним стандартам безпеки й попросила визнати весь документ конфіденційною комерційною інформацією. Компанія надіслала матеріали до встановленого дедлайну 30 жовтня, повідомляє Electrek.

У відкритому реєстрі справи AQ26002 розміщено три документи Tesla. Один із них — односторінковий лист, де зазначено, що конфіденційним є весь файл. Інший документ стосується відповіді на запит NHTSA про те, як компанія визначила відповідність Cybercab кожному застосовному стандарту: чи використовувалися фізичні випробування, моделювання або інженерний аналіз. Відкрито доступним залишився лише 30-сторінковий посібник для служб екстреного реагування.

Запитання про педалі, кермо та дзеркала

NHTSA вимагало від Tesla пояснити сертифікацію автомобіля, який зазвичай не має керма, педалей прискорення і гальма та дзеркал. Зокрема, стандарт FMVSS 135 передбачає, що робочі гальма мають активуватися ножною системою керування. Регулятор також цікавився, чи могла Tesla сертифікувати Cybercab із тимчасово встановленими елементами керування водія, а потім демонтувати їх.

Агентство окремо запитало, як Cybercab може експлуатуватися без винятку за процедурою Part 555. За даними видання, Amazon Zoox отримала такий виняток для свого роботаксі без керма, обмежений 2 500 автомобілями на рік, тоді як Tesla самостійно сертифікувала Cybercab і почала стягувати плату за поїздки в Остіні 3 вересня.

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Що розкриває посібник для рятувальників

Опублікований план взаємодії з екстреними службами містить окремі технічні відомості. У ньому зазначено, що версії Cybercab із кермом і педалями зазвичай є інженерними або тестовими автомобілями та працюють на другому рівні автономності за класифікацією SAE. Документ також описує умови роботи на дорогах загального користування, зокрема на автомагістралях, міських і сільських дорогах, у різний час доби та за помірного дощу, туману чи снігу.

Згідно з посібником, працівники екстрених служб можуть отримати доступ до сенсорного екрана автомобіля для його переміщення після підтвердження посвідченням через камеру на центральній стійці кузова. Водночас у документі немає пояснень щодо відповідності вимогам до гальм, дзеркал, сигнальних індикаторів та процедури сертифікації.

Заявки про конфіденційність розглядає головний юрисконсульт NHTSA. Агентство може погодитися з вимогою Tesla або вимагати оприлюднити публічну версію матеріалів. NHTSA поки не заявляло про невідповідність Cybercab будь-якому зі стандартів. У первинній довідці регулятора йшлося приблизно про 1 000 автомобілів, яких стосується перевірка.

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