Tesla поверне депозити за Cybertruck перед закриттям лінії — Anadolu Agency

У США компанія Tesla поверне депозити багатьом клієнтам, які замовили електричний пікап Cybertruck, оскільки не зможе виконати всі наявні замовлення до завершення виробництва моделі. Про це заявив генеральний директор Tesla Ілон Маск.

Як повідомляє Anadolu Agency, Маск написав у соцмережі X, що темпи надходження замовлень на Cybertruck перевищують нинішні виробничі можливості компанії. Tesla планує випустити якомога більше автомобілів до закриття лінії приблизно за вісім місяців.

Виробництво згорнуть у 2027 році

У п’ятницю Маск повідомив, що Tesla згортатиме виробництво Cybertruck на Gigafactory Texas приблизно в середині 2027 року. Згодом він заявив, що компанія додасть ще одну виробничу зміну, аби виконати більше замовлень перед демонтажем лінії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Керівник Tesla не уточнив, скільки замовлень на Cybertruck залишаються невиконаними, скільком клієнтам повернуть депозити та за яким принципом компанія визначатиме замовлення, які встигне виконати.

Ресурси спрямують на Cybercab

Маск відкинув припущення, що Tesla припиняє випуск Cybertruck через збитковість моделі. За його словами, потенційна цінність нарощування випуску Cybercab переважає виробничу складність і обсяг ресурсів, яких потребує пікап. Cybercab — це двомісне роботаксі без керма й педалей.

Простір фабрики, працівників та обладнання планують переорієнтувати на виробництво Cybercab. Tesla почала постачати Cybertruck наприкінці 2023 року — через чотири роки після презентації моделі. За оцінками Kelley Blue Book, продажі Cybertruck у США знизилися на 48%: із 38 965 автомобілів у 2024 році до 20 237 у 2025-му.

Читай нас у