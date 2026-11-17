Tesla представила Powercore — твердотільний трансформатор середньої напруги, що поєднує в одному пристрої функції трансформатора, інвертора та вимикача. Обладнання розраховане на безперервну потужність 7,4 МВт, або 9 МВА, за напруги 34,5 кВ. Перші установки мають розпочати роботу у 2027 році, повідомляє Electrek.

Характеристики Powercore

За даними Tesla, Powercore може забезпечувати до 10 МВА пікової потужності в режимі grid-forming. Це означає, що пристрій може підтримувати напругу та частоту електромережі, а не лише працювати синхронно з нею. Діапазон змінної напруги становить від 10 до 34,5 кВ, постійної — від 800 до 2000 В. Компанія заявила про пікову ефективність 98,86%, гарантію до 25 років і робочий температурний діапазон від −40 до +55 °C.

У пристрої також встановлено твердотільний вимикач середньої напруги. Tesla стверджує, що він здатний усувати аварійні режими до 1000 разів швидше за звичайний вимикач. Конструкція не використовує легкозаймисту оливу та передбачає модульне обслуговування компонентів без заміни всього агрегату.

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Застосування для енергетики та дата-центрів

Компанія позиціонує Powercore для систем зберігання енергії, великих сонячних електростанцій і дата-центрів із шиною живлення 800 В постійного струму. У комплексі Megablock нове обладнання має замінити схему, за якої інвертори Megapack спершу видають 480 В змінного струму, а окремий трансформатор підвищує напругу до середнього рівня. Tesla заявляє, що попередня архітектура мала удвічі більші втрати.

Powercore також може працювати як центральний інвертор для сонячних масивів із напругою 1500 В постійного струму та майбутніх систем на 2000 В. Tesla повідомила, що виготовлятиме обладнання у США з американських та імпортних компонентів.

У 2027 році стартап Heron Power, заснований колишнім старшим віцепрезидентом Tesla Дрю Бальїно, також планує розпочати серійне виробництво власного твердотільного трансформатора Heron Link. Heron Link має безперервну потужність 5 МВт для сонячних систем і накопичувачів енергії та 4,2 МВт для дата-центрів.

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