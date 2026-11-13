Tesla прибрала найдешевшу повнопривідну Model Y — InsideEVs

У США Tesla прибрала зі свого онлайн-конфігуратора найдоступнішу повнопривідну версію електричного кросовера Model Y. Модифікація Model Y All-Wheel Drive, яка коштувала близько 42 тисяч доларів, більше не відображається на сайті автовиробника, повідомляє InsideEVs.

Ціна повнопривідної версії

Тепер найдоступнішою Model Y із двома електромоторами є комплектація Premium AWD, стартова ціна якої становить 51 630 доларів. Базова задньопривідна Model Y залишається у продажу та коштує від 41 630 доларів.

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Зняту з конфігуратора Model Y AWD представили в лютому. Вона використовувала таку саму батарею, як одномоторна задньопривідна версія. Її заявлений EPA запас ходу становив 294 милі на одному заряді — на 54 милі менше, ніж у базової Model Y RWD. Розгін від 0 до 60 миль на годину займав 4,6 секунди, що на 2,2 секунди швидше за показник одномоторної модифікації.

Оснащення базової Model Y

Найдоступніша задньопривідна Model Y має пасивні амортизатори та підтримує заряджання потужністю до 225 кВт. У цій комплектації менше динаміків, а сидіння оздоблені штучною шкірою й тканиною. Автомобіль не має FM-радіо, заднього екрана та вентильованих сидінь; підігрів доступний лише для передніх крісел. Скляний дах встановлений, однак його повністю закриває обшивка стелі.

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