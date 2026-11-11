Tesla продовжить випуск Cybertruck до кінця літа 2027 року — Electrek

Tesla продовжить виробництво електропікапа Cybertruck на заводі Giga Texas до кінця літа 2027 року. Ілон Маск заявив, що рішення має допомогти компанії виконати більше замовлень на модель із наявної черги.

Як повідомляє Electrek, новий термін означає продовження випуску приблизно на два-три місяці порівняно з попередніми заявами Маска. 6 листопада він казав, що виробництво Cybertruck на підприємстві в Техасі згортатимуть приблизно в середині 2027 року, щоб звільнити потужності для Cybercab. 9 листопада Маск писав, що лінія припинить роботу приблизно через вісім місяців і Tesla доведеться повернути депозити багатьом клієнтам.

Ціни та замовлення

За даними видання, того самого дня Tesla підвищила ціни на Cybertruck до 10% і призупинила прийом замовлень на базову версію Dual Motor. Найдоступніший пікап, який можна замовити, тепер коштує 92 490 доларів, тоді як на початку серпня його ціна становила 69 990 доларів.

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Electrek зазначає, що до оголошення про завершення випуску Cybertruck продавався темпом приблизно 30 тисяч машин на рік. Видання також пише, що Tesla раніше планувала випускати 250 тисяч таких автомобілів щороку, а встановлена потужність виробничої лінії перевищувала 125 тисяч одиниць на рік.

Реакція прихильників бренду

Кілька користувачів у відповідях Маску повідомили, що досі чекають на Cybertruck за ціною 59 990 доларів, яку Tesla пропонувала протягом десяти днів у лютому. Один із користувачів запитав, чи отримають покупці версій Premium і Cyberbeast пріоритет перед ними, але Маск не відповів.

Серед прихильників Tesla також лунають запитання про майбутню модельну лінійку компанії після завершення випуску Cybertruck. За інформацією Electrek, Tesla припинила виробництво Model S і Model X навесні 2026 року, а після згортання випуску Cybertruck у споживчій лінійці компанії залишаться Model 3 та Model Y.

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