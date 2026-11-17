У штаті Флорида Tesla Model 3 врізалася в перекинуту вантажівку на автомагістралі I-75 поблизу Нейплса, унаслідок аварії загинули троє людей. У звіті Tesla для Національного управління безпеки дорожнього руху США зазначено, що система допомоги водієві була активною протягом 30 секунд до зіткнення, повідомляє Electrek.

Аварія на I-75

За даними Florida Highway Patrol, аварія сталася близько 3:54 31 травня 2026 року в окрузі Коллієр. Водій вантажівки Freightliner 2014 року випуску з'їхав з дороги біля виїзду на Pine Ridge Road, повернувся на південний напрямок I-75 та перекинувся. Вантажівка перекрила центральну та зовнішню смуги руху.

25-річний Джонатан Гарсія Аріас, який їхав BMW, зупинився й вийшов з автомобіля, щоб допомогти водієві вантажівки. Згодом Tesla Model 3 2023 року випуску, в якій перебували п'ятеро молодих чоловіків із Нейплса, зіткнулася з нижньою частиною перекинутої вантажівки та Аріасом. Двоє пасажирів Tesla віком 18 і 19 років загинули на місці, Аріас помер у лікарні. 20-річний водій Tesla та ще двоє пасажирів дістали тяжких травм.

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Дані Tesla для регулятора

У звіті Tesla для NHTSA автомобіль позначено як Model 3 2023 року, а статус автоматизації вказано як «Verified Engaged». За інформацією видання, це означає, що компанія підтвердила за телеметричними даними активацію Autopilot або Full Self-Driving. У документі також зазначена швидкість до аварії — 71 миля на годину.

Правило NHTSA вимагає повідомляти про ДТП, якщо система допомоги водієві другого рівня була активною протягом 30 секунд до удару. З оприлюдненого документа неможливо встановити, чи йшлося саме про Autopilot або Full Self-Driving, оскільки Tesla приховала версію програмного забезпечення та опис аварії як конфіденційну комерційну інформацію. Видання також зазначає, що показник 71 миля на годину може бути телеметричним знімком, а не швидкістю безпосередньо в момент зіткнення.

Статистика аварій

Звіт про цю аварію Tesla подала як п'ятиденне повідомлення щодо ДТП зі смертельними наслідками, однак він з'явився серед вересневих подань — більш ніж через три місяці після аварії. За підрахунками Electrek, у вересні 2026 року Tesla повідомила про 264 аварії за участю систем допомоги водієві — це найбільший місячний показник у доступних даних. Об'єднана база видання містить 4 669 таких звітів Tesla з 2019 року, з яких 69 позначені як смертельні.

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