Tesla залишила в продажу у США лише Cyberbeast за $109 990 — Electrek

Tesla у США припинила приймати замовлення на дві версії електропікапа Cybertruck — Dual Motor AWD та Premium AWD. Доступною для замовлення залишилася лише тримоторна модифікація Cyberbeast, ціна якої становить $109 990, повідомляє Electrek.

У конфігураторі Tesla моделі Dual Motor AWD за $82 490 і Premium AWD за $92 490 все ще відображаються, однак вибрати їх для оформлення замовлення неможливо. Таким чином, мінімальна ціна нового Cybertruck для американських покупців зросла до $109 990 — на 57% порівняно з $69 990 на початку серпня.

Два підвищення ціни за тиждень

Ще тиждень тому Cyberbeast коштував $102 490, а перед цим — $99 990. Отже, за приблизно тиждень ціна цієї версії зросла на $10 000, або на 10%. За даними видання, заявлені характеристики Cyberbeast не змінилися: запас ходу становить 320 миль, буксирувальна здатність — 11 000 фунтів, а розгін від 0 до 60 миль за годину займає 2,6 секунди.

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6 листопада Tesla підвищила ціни на Cybertruck до 10% і призупинила приймання замовлень на базовий Dual Motor. Після цього найдоступнішою версією залишався Premium AWD за $92 490, але згодом і він став недоступним для замовлення.

Продажі та невиконані замовлення

Electrek зазначає, що під час перевірки пошуку автомобілів Tesla не знайшов нових Cybertruck у наявності в радіусі 200 миль від Лос-Анджелеса. Видання також оцінює постачання Cybertruck у третьому кварталі в 7–8 тисяч автомобілів, що відповідає річному темпу приблизно 30 тисяч машин.

У лютому Tesla пропонувала двомоторний Cybertruck за $59 990 протягом обмеженого часу. За даними Electrek, частина покупців цієї версії досі очікує на дати поставки у 2027 році. Компанія не повідомляла, чи будуть виконані замовлення на Dual Motor і Premium AWD до завершення виробництва моделі.

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