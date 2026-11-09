Tesla запускає сервіс роботаксі у Сан-Антоніо — TechCrunch

Tesla оголосила про запуск сервісу роботаксі в Сан-Антоніо, штат Техас, США. Автомобілі стануть доступними для пасажирів із 5:00 за місцевим часом у понеділок, повідомляє TechCrunch.

Компанія розширює мережу роботаксі, прагнучи конкурувати з Waymo та розвивати напрям автономних перевезень. Tesla не уточнила години роботи сервісу, моделі автомобілів у новому автопарку та чи будуть у салонах присутні оператори безпеки.

Розширення мережі Tesla

У червні 2025 року Tesla запустила обмежений сервіс роботаксі в Остіні. Тоді в автомобілях перебували оператори безпеки. У січні компанія прибрала їх зі своїх роботаксі в Остіні, розпочавши повністю безпілотний сервіс.

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Протягом наступних 11 місяців Tesla розширювала зону роботи в Остіні, а також запустила обмежені сервіси в Маямі, Орландо, Далласі, Форт-Ворті та Х'юстоні. За даними реєстрації транспортних засобів у Техасі та сервісу Robotaxi Tracker, в автопарку Tesla в Остіні зареєстровано понад 400 автономних автомобілів. В інших містах парки були значно меншими: у Форт-Ворті налічувалося 24 автомобілі, а в Маямі — п'ять.

Конкуренція з Waymo

Waymo, дочірня компанія Alphabet, також надає послуги роботаксі в Остіні, Далласі, Х'юстоні та Сан-Антоніо. Її парк використовує безпілотні Jaguar I-Pace та Zeekr RT. Компанія нещодавно відновила роботу в Сан-Антоніо після п'ятимісячної паузи, що сталася після інцидентів, коли її автомобілі застрягали на затоплених дорогах.

Tesla також має сервіс перевезень у районі затоки Сан-Франциско, але там автомобілями керують люди. Компанія не має необхідних дозволів для надання безпілотних послуг перевезення пасажирів у Каліфорнії. Оприлюднені Tesla влітку дані також показали, що у другому кварталі її мережа роботаксі подолала з пасажирами, які оплачували поїздки, менше миль, ніж у першому.

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