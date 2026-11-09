Thames Water просить відтермінувати виплату боргу — The Guardian

У Великій Британії найбільша водопостачальна компанія Thames Water звернулася до кредиторів із пропозицією продовжити до березня 2028 року строк погашення невизначеної частини боргу, який загалом становить £20 млрд. Нинішній дедлайн для цих виплат припадає на 2027 рік.

Компанія, що обслуговує близько 16 млн клієнтів у Лондоні та долині Темзи, назвала ініціативу проміжною домовленістю. Як повідомляє The Guardian, Thames Water намагається уникнути банкрутства після кількох років фінансових проблем, пов’язаних зі значним борговим навантаженням.

Кредитори та фінансування

Акціонери Thames Water залишили компанію у 2024 році, після чого кредитори отримали фактичний контроль над нею та почали шукати механізм уникнення банкрутства. У лютому минулого року кредитори надали Thames Water окреме фінансування на £3 млрд, щоб підтримати компанію під час переговорів щодо скорочення боргів і залучення нового капіталу.

Групу кредиторів, об’єднану під назвою London & Valley Water, очолюють американські хедж-фонди Elliott Management і Silver Point Capital. До неї також входять інституційні інвестори BlackRock та M&G.

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Пошук довгострокового рішення

У жовтні Thames Water також попросила кредиторів про екстрений кредит на £2,4 млрд. Компанія попереджала, що без довгострокової домовленості щодо боргу її кошти можуть вичерпатися наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

Прем’єр-міністр Енді Бернем має вирішити, чи дозволити кредиторам придбати Thames Water. Така угода передбачала б списання штрафів і зменшення екологічних зобов’язань компанії. Серед інших варіантів розглядаються націоналізація або інша форма державного контролю. Лейбористські політики та екологічні активісти закликають передати Thames Water під спеціальне адміністрування — тимчасовий державний контроль до пошуку нового покупця.

Регулятор Ofwat нещодавно повідомив, що водопостачальні компанії можуть збільшити річні тарифи додатково на £3,4 млрд, понад погоджене середнє зростання рахунків на 36% протягом п’яти років до 2030 року.

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