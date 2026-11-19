Гурт The Beatles представив нове відео на композицію In My Life, присвячене рідному для музикантів Ліверпулю у Великій Британії. У ролику знявся Оуен Купер, а його вихід пов’язали з перевиданням альбому Rubber Soul, до якого увійшла ця пісня, повідомляє Rolling Stone.

Історія трьох поколінь

Відео спільно зняли Джессіка Свейл та Ірина Алексіу. У ньому показано три покоління музичної родини з Ліверпуля та те, як любов до музики передається між ними. Місто стало тлом для сюжету, що відсилає до рядка пісні про місця, які людина пам’ятатиме.

У кліпі є кілька відсилань для шанувальників The Beatles. Зокрема, герої повторюють культову ходу Abbey Road біля кінотеатру Woolton Picture House. Також у відео є відсилання до сцени з падінням Джорджа Гаррісона у фільмі A Hard Day’s Night.

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Новий простір The Beatles Story

Вихід ролика збігся з оголошенням Apple Corps. про перенесення імерсивної експозиції The Beatles Story з Albert Dock на колишнє місце ринку St Johns Market, навпроти станції Liverpool Lime Street. Нова локація займатиме 100 тисяч квадратних футів.

Пол Маккартні у заяві наголосив на особливому значенні Ліверпуля для нього та The Beatles. За його словами, представлені Apple Corps. плани експозиції повертають його до історії шляху гурту з Ліверпуля у світ і назад додому.

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