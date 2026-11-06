The New York Times Company нібито вступила в ексклюзивні переговори про придбання платформи для кінолюбителів Letterboxd за 330 млн доларів. Як повідомляє TechCrunch, про це написала сама газета The New York Times. Компанія відмовилася коментувати можливу угоду.

Аудиторія платформи

Letterboxd — онлайн-платформа для шанувальників кіно, яку порівнюють із Goodreads для фільмів. Кількість її користувачів зросла з 3 млн у січні 2021 року до 28 млн у квітні цього року. Понад половина аудиторії сервісу молодша за 35 років.

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Інтерес покупців

Раніше повідомлялося, що Letterboxd шукає нового власника. За інформацією The New York Times, інтерес до придбання сервісу також виявляли кіностудії A24 і Sony, однак A24 вибула з боротьби через ціну.

Користуватися Letterboxd можна безоплатно, а розширені функції доступні за платною підпискою. Прогнозований дохід платформи цього року становить 15 млн доларів — приблизно 4,5% від суми, яку The New York Times Company нібито готова запропонувати за компанію.

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