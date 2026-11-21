Аналіз супутникових знімків, проведений The New York Times, показав розбудову військових об’єктів, які, за даними видання, Об’єднані Арабські Емірати розвивали й експлуатували на аеродромах у Бербері в регіоні Сомаліленд та Босасо в напівавтономному регіоні Пунтленд у Сомалі. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Об’єкти в Бербері та Босасо

За даними NYT, на цих майданчиках з’явилися укріплені споруди, підземні сховища, оборонні позиції та системи протиповітряної оборони. У Бербері ОАЕ почали реконструкцію злітно-посадкової смуги у 2018 році та облаштували майданчики для стоянки літаків.

Знімки за 2024 рік, як стверджує NYT, показали укріплену споруду, придатну для зберігання військового обладнання, а також початок будівництва підземних об’єктів. На новіших кадрах видання зафіксувало оборонні позиції довкола бази, імовірне місце розташування систем ППО та розмітку для вертолітних майданчиків. Також на території помітили вантажні літаки й вантажівки, що, за оцінкою видання, може свідчити про логістичне призначення об’єкта для регіональних операцій ОАЕ.

Американські рейси та присутність військових

У Босасо NYT виявила ангари для літаків, вертолітні майданчики та підземні споруди. Аналітики також побачили активну систему ППО і безпілотники, які, за їхньою оцінкою, ОАЕ, ймовірно, використовують проти угруповання «Аш-Шабаб».

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Дані відстеження польотів свідчать, що американські військові літаки двічі літали до Бербери протягом попереднього року. Останній рейс у серпні доправив командувачів американських сил спеціальних операцій із Джибуті до Бербери, після чого продовжився до Босасо. Двоє співрозмовників NYT, обізнаних з операціями США в Босасо, заявили, що там уже перебували приблизно два десятки американських військових сил спеціальних операцій.

Посадовці США повідомили виданню, що Вашингтон не планує постійної присутності в Бербері, але має намір співпрацювати з місцевими партнерами для захисту американських інтересів у регіоні.

Суперечка між Сомалі та ОАЕ

На тлі спору щодо зв’язків ОАЕ з регіонами Сомалі уряд країни наказав послу Еміратів залишити країну впродовж 72 годин, звинувативши Абу-Дабі в неповазі до суверенітету. Сомалі також відкликала свого посла з ОАЕ для консультацій. Президент Хасан Шейх Мохамуд звинувачував Емірати у підтримці збройних сил, що перебувають поза контролем федеральної влади, та послабленні єдності країни.

У січні Сомалі анулювала домовленості з ОАЕ щодо портів, державних установ, а також співпраці у сфері безпеки й оборони. ОАЕ підтримують зв’язки із Сомалілендом, Пунтлендом і Джубалендом, чиї органи влади відкинули повноваження Могадішо скасовувати угоди, що стосуються їхніх територій.

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