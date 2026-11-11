The Washington Post оцінила перельоти Рубіо до матчів сина у понад $1,2 млн — The Guardian

У США вартість перельотів держсекретаря Марко Рубіо до Гейнсвілла на матчі команди Університету Флориди, де грає його син Ентоні, могла перевищити 1,2 млн доларів. Такий розрахунок The Washington Post наводить The Guardian.

За даними The Washington Post, за два останні сезони Рубіо відвідав щонайменше 10 матчів Florida Gators, п’ять із них — цієї осені. Із 23 поїздок до Гейнсвілла військовими літаками 15 мали особистий характер. Ентоні Рубіо є ранінбеком команди та має статус walk-on.

Оцінка вартості рейсів

Газета розрахувала вартість лише польотів за оприлюдненими Міністерством оборони США ставками за годину використання різних типів військових літаків. За її даними, Рубіо не може літати комерційними рейсами через вимоги безпеки, що також поширюються на міністра оборони та директорів ФБР і ЦРУ. Водночас використання ним урядового транспорту, за оцінкою видання, суттєво перевищує показники його попередників.

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7 листопада Рубіо прибув до Гейнсвілла літаком ВПС США C-37 і був присутній на матчі, в якому Florida Gators програли Oklahoma з рахунком 7:23. Його син у цій грі не брав участі. За чотири роки в університеті Ентоні Рубіо зіграв у чотирьох офіційних матчах, два з яких припали на цей сезон, здійснив 14 виносів на 75 ярдів і заніс один тачдаун.

Компенсація та реакція

Посадовці, які користуються військовим транспортом, мають відшкодовувати уряду суму, еквівалентну вартості квитка економкласу. Як зазначає The Washington Post, така компенсація в кожному разі буде значно нижчою за фактичну вартість польоту. Рубіо та Державний департамент США не повідомили газеті, скільки він відшкодував за ці поїздки.

Старша юрисконсультка з етики неурядової організації Citizens for Responsibility and Ethics in Washington Синтія Браун заявила, що поїздки радше створюють репутаційну проблему, ніж свідчать про порушення, однак потребують додаткової уваги. У Держдепартаменті пояснили використання військових літаків потребою забезпечувати безперервність роботи, безперервність діяльності уряду та доступ до захищеного зв’язку.

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