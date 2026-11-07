the3million подала позов до МВС Британії щодо прав майже 1 500 громадян ЄС — The Guardian

Організація the3million подала до Високого суду позов проти Міністерства внутрішніх справ Великої Британії через політику, яка, за її твердженням, позбавила майже 1 500 громадян ЄС повних прав на проживання у країні. Як повідомляє The Guardian, деяким людям, яким після Brexit надали попередній статус осілості, згодом заявили, що це рішення було ухвалене помилково.

Претензії до політики МВС

У позовній заяві стверджується, що відомство скасовувало всі або частину прав таких осіб без процедурних гарантій, передбачених Угодою про вихід Великої Британії з ЄС. Серед таких гарантій — право на оскарження та оцінка пропорційності рішення, яка має враховувати, що люди будували життя у країні, спираючись на первинне рішення МВС.

the3million просить суд визнати незаконною політику надання статусу помилково через порушення Угоди про вихід з ЄС та загального права. Позивачі також вимагають виключити з оприлюдненої політики положення, які вони вважають неправомірними.

Це не перший позов проти МВС щодо виконання Угоди про вихід. У 2022 році Незалежний наглядовий орган звинуватив відомство у створенні ризику втрати громадянами ЄС права на роботу чи оренду житла через вимогу повторно подаватися на статус осілості після завершення дії попереднього статусу. Тоді Високий суд визнав умови, встановлені МВС, незаконними.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Випадки громадян Італії

Серед людей, яких торкнулася політика МВС, був 33-річний інженер із Бразилії з італійським громадянством, який живе в Лондоні з 2018 року. Спершу йому повідомили, що він не повинен був отримати статус осілості: чоловікові дозволяли залишитися у Великій Британії, але його дружині з Бразилії — ні. Після заперечень це рішення скасували протягом останніх тижнів.

Ще одна заявниця, яка працює в Національній службі охорони здоров'я та здобуває докторський ступінь зі стоматології, заявила, що повідомлення МВС перевернуло її життя.

У жовтні 2026 року МВС погодилося визнавати людей італійцями від народження, якщо вони нададуть докази італійського громадянства та підтвердження, що воно отримане за принципом jure sanguinis — за походженням. Раніше відомство повідомляло кільком бразильцям італійського походження, що статус їм надали помилково, оскільки під час подання заяви вони не надали італійського паспорта.

Виконувачка обов'язків генеральної директорки the3million Монік Гокінс заявила, що МВС відмовляє людям у належній процедурі та праві на апеляцію, заздалегідь вважаючи їх такими, на кого не поширюється Угода про вихід. Представник МВС заявив, що не може коментувати справу, оскільки провадження триває.

Читай нас у