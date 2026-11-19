В Австрії дослідники встановили зв’язок між тяжчим перебігом COVID-19 у підлітків та нижчими результатами тестів на логічне мислення й числові здібності. Як повідомляє News-Medical, у дівчат тяжчі симптоми також асоціювалися з нижчими показниками вербальних здібностей.

Дані дослідження

У поперечному дослідженні взяли участь 3860 підлітків віком від 12 до 16 років із Нижньої Австрії. Дані збирали з квітня до жовтня 2024 року. Учасники самостійно повідомляли, чи хворіли на SARS-CoV-2, скільки разів інфікувалися та наскільки тяжким був найтяжчий епізод хвороби за дев’ятибальною шкалою.

Щонайменше одну інфекцію SARS-CoV-2 перенесли 83,9% опитаних. Серед тих, хто вказав кількість випадків, середній показник становив близько 1,6 інфекції. Серед учасників, які оцінили тяжкість симптомів, середня оцінка становила 2,9 бала з дев’яти.

Які результати отримали

Після врахування віку, статі та типу школи вчені не виявили статистично значущого зв’язку між самою наявністю COVID-19 або кількістю інфекцій і результатами у десяти оцінених сферах. Водночас більша тяжкість симптомів була пов’язана зі слабшими показниками логічного мислення та числових здібностей. Зв’язок із логічним мисленням не відрізнявся істотно між хлопцями й дівчатами.

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Після стандартизації балів різниця між найлегшим і найтяжчим перебігом хвороби становила приблизно 5,4 бала для логічного мислення та 2,9 бала для числових здібностей у групі загалом. Для вербальних здібностей у дівчат оцінена різниця сягнула 7,2 бала. Ці показники описують відмінності в окремих когнітивних сферах, а не зміну загального рівня IQ.

Обмеження висновків

Фактори, пов’язані з COVID-19, пояснювали менш як 1% додаткової варіативності результатів у кожній оціненій сфері. Дослідники не встановили значущого зв’язку між тяжкістю симптомів та моторними або психомоторними навичками.

Автори наголосили, що дизайн дослідження не дає підстав стверджувати про причинно-наслідковий зв’язок. На результати могли впливати, зокрема, початкові відмінності у здібностях, стан здоров’я, умови навчання, соціальна ізоляція та психічне самопочуття. Для перевірки, чи зберігаються виявлені відмінності з часом, потрібні тривалі дослідження в інших групах підлітків.

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