Тібі назвав умови підтримки альтернативного уряду в Ізраїлі — Anadolu Agency

В Ізраїлі парламентський лідер арабського альянсу «Спільний список» Ахмад Тібі заявив, що об’єднання готове співпрацювати з єврейською опозицією в Кнесеті, аби не допустити формування уряду Беньяміна Нетаньягу або його подальшого перебування на посаді глави перехідного уряду. Про це він сказав в інтерв’ю Anadolu Agency.

За словами Тібі, «Спільний список» не планує входити до уряду, але може забезпечити альтернативним силам парламентську підтримку під час окремих голосувань. Він вважає, що ані блок Нетаньягу, ані єврейська опозиція не здобудуть необхідної більшості у 61 мандат.

Опитування ізраїльської газети Maariv, опубліковане у п’ятницю, прогнозує альянсу дев’ять місць у Кнесеті. Сам Тібі припустив, що за вищої явки арабських виборців «Спільний список» може здобути дев’ять або десять мандатів.

Умови парламентської підтримки

На запитання про можливість парламентської підтримки Гаді Айзенкота Тібі заявив, що будь-яка домовленість має містити гарантії для арабських громадян Ізраїлю. Серед питань він назвав злочинність і насильство, особисту безпеку, знесення будинків, закон Камініца щодо контролю за незаконним будівництвом, а також протидію расизму й підбурюванню проти арабів.

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Тібі також згадав потребу у збільшенні бюджетів та розвитку інфраструктури, а також у політичній перспективі. Він наголосив, що підтримка окремих голосувань не означатиме входження «Спільного списку» до урядової коаліції чи колективної відповідальності за її політику.

Очікування перед виборами

Наступні вибори до Кнесету Тібі назвав важливими, доленосними та небезпечними. За наведеними ним показниками, явка серед арабських виборців становить 62% проти 48% на аналогічному етапі перед виборами 2022 року. Він висловив сподівання, що вона сягне щонайменше 70%.

На думку Тібі, вища явка може посилити позиції «Спільного списку» та завадити малим правим спискам подолати виборчий бар’єр. Він також заявив про ризик посилення підбурювання проти арабських громадян під час передвиборчої кампанії.

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