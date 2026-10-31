Тібі заявив, що Об’єднаний список не увійде до коаліції — Jerusalem Post

В Ізраїлі голова Об’єднаного списку Ахмад Тібі заявив, що його партія не входитиме до майбутньої урядової коаліції. Водночас вона готова підтримувати альтернативний уряд ззовні за умови виконання домовленостей щодо потреб арабського суспільства.

Підтримка уряду ззовні

Як повідомляє Jerusalem Post, в інтерв’ю Meet the Press Тібі наголосив, що він та його однопартійці не стануть частиною уряду. За його словами, партія прагне зробити процес формування коаліції «легшим, а не складнішим».

Тібі також сказав, що не ініціюватиме законопроєктів про розпуск Кнесету. Він повідомив про намір підтримувати коаліцію ззовні в обмін на домовленості, зокрема щодо протидії злочинності в арабському суспільстві та визнання бедуїнських сіл.

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Позиція щодо спікера Кнесету

Голова Об’єднаного списку заявив, що його партія підтримує заміну спікера Кнесету Аміра Охани. Крім того, Тібі сказав, що голосуватиме проти будь-яких конструктивних вотумів недовіри, ініційованих партією «Лікуд» проти можливого уряду.

За даними видання, у неділю Тібі представив двоступеневий план підтримки альтернативного уряду поза коаліцією. План мав на меті не допустити збереження Беньяміном Нетаньягу посади прем’єр-міністра після виборів, якщо жоден із блоків не здобуде більшості.

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