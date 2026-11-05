TikTok запустив окремий застосунок Shop у чотирьох країнах Азії — TechCrunch

TikTok запустив окремий застосунок TikTok Shop у Сінгапурі, Малайзії, Таїланді та на Філіппінах. Програма доступна для пристроїв на iOS і Android та пропонує персоналізовані рекомендації товарів, покупки під час прямих ефірів і через короткі відео, а також оформлення замовлень у застосунку.

Користувачі зможуть відстежувати замовлення й звертатися до служби підтримки. В описі застосунку також згадано пропозиції безкоштовної доставки, спеціальні переваги для першого замовлення та безпечні платежі. Ексклюзивні пропозиції мають заохочувати користувачів робити покупки через нову програму, а не в основному застосунку TikTok.

Окремий застосунок для покупок

Як повідомляє TechCrunch, застосунок першим помітив консультант із соціальних медіа Метт Наварра. Окрема програма може допомогти TikTok Shop залучати покупців поза межами основної платформи TikTok і безпосередніше конкурувати з e-commerce-застосунками Amazon та Temu.

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TikTok не відповів на запит TechCrunch щодо запуску. Невідомо, чи планує компанія поширити окремий застосунок на інші ринки, зокрема у США. У разі запуску в Сполучених Штатах TikTok Shop конкуруватиме також із Walmart і Target, зазначає видання.

Розвиток електронної комерції

Запуск окремого застосунку TikTok Shop став черговим кроком компанії за межі соціальних мереж і розважального контенту. Раніше TikTok додавав до своєї екосистеми ігри, ресторанні путівники, спортивні розділи, бронювання готелів і мікродрами, а також вивчає можливості у сфері платежів.

TechCrunch зазначає, що новий застосунок є зворотним кроком у конкуренції TikTok та Amazon: Amazon раніше запустив стрічку коротких відео Inspire, а TikTok тепер створює окремий простір для покупок у власній екосистемі.

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