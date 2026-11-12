Тім Вествуд не визнав провини за двома новими обвинуваченнями — The Guardian

У Великій Британії колишній радіодіджей Тім Вествуд у Королівському суді Саутворка в Лондоні не визнав провини за двома додатковими обвинуваченнями у злочинах сексуального характеру. Тепер він заперечує всі 17 пунктів обвинувачення, що стосуються дев’яти жінок і охоплюють період із 1983 до 2016 року.

Два нові епізоди

Як повідомляє The Guardian, 69-річний Вествуд не визнав провини за обвинуваченням у непристойному нападі на дівчину віком 16 або 17 років у лондонському боро Гаммерсміт і Фулем у 1991 році. Також він заперечив обвинувачення у сексуальному нападі на 18-річну жінку у Вандзверті на півдні Лондона в травні 2004 року.

Розгляд справи у січні

У жовтні минулого року Вествуду висунули обвинувачення за епізодами, що стосуються семи жінок. За даними видання, йому інкримінують чотири непристойні напади в Лондоні у 1980-х роках, три такі епізоди у BBC в 1990-х роках, а також зґвалтування жінки в готелі у 1996 році.

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Крім того, йому закидають два непристойні напади та один епізод зґвалтування на початку 2000-х років за лондонською адресою, а також два епізоди зґвалтування за лондонською адресою у 2010-х. Обвинувачення також стосуються сексуальних нападів у нічному клубі в Страуді, графство Глостершир, у 2010 році та на музичному фестивалі в Лондоні у 2016 році.

Судовий розгляд за всіма 17 пунктами запланований на січень. Вествуда звільнили під заставу з умовами. Він залишив Radio 1 і Radio 1Xtra у 2013 році після майже 20 років роботи, а у квітні 2022 року припинив вести шоу на Capital Xtra.

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