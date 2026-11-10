Тимчасовий президент Парагваю Альяна попросив міністрів піти у відставку — Asharq Al-Awsat

Тимчасовий президент Парагваю Педро Альяна попросив усіх міністрів подати у відставку на тлі масштабної банківської кризи, через яку мільйони людей втратили доступ до своїх рахунків. Про це Asharq Al-Awsat повідомляє 9 листопада.

Зміни в уряді

Альяна доручив новому керівникові апарату Роландо де Барросу попросити міністрів, секретарів і найвищих державних посадовців на довірчих посадах подати заяви про відставку.

За словами президента, метою такого кроку є посилення координації в уряді та ефективніше управління. Він також заявив, що всі державні установи продовжать працювати у звичайному режимі.

Криза Ueno Bank

Альяна, який раніше був віцепрезидентом, обійняв посаду в п’ятницю після того, як сенатори оголосили імпічмент Сантьяго Пеньї через крах Ueno Bank, з яким той був пов’язаний.

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3 листопада Центральний банк Парагваю взяв Ueno під контроль, після чого майже 3 млн людей втратили доступ до своїх коштів. Це спричинило масові протести. Відновлення виплат через гарантійний фонд розпочали в четвер, а станом на суботу майже 1,2 млн людей отримали приблизно 160 млн доларів.

Розслідування щодо Пеньї

Пенья, який став президентом у 2023 році, володів акціями холдингової компанії банку до їхнього продажу торік. За даними видання, його звинувачують у використанні президентського впливу для спрямування мільйонів державних депозитів до Ueno, а також у приховуванні або применшенні фінансових проблем банку попри попередження про сумнівні кредити та проблеми з платоспроможністю.

Після імпічменту колишнього президента помістили під домашній арешт. У вихідні правоохоронці провели обшук у його будинку в межах розслідування колапсу банку.

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