Дослідники Техаського університету A&M дійшли висновку, що тимін — одна з азотистих основ ДНК — може спрямовувати пошкодження від ультрафіолетового випромінювання у форму, яку легше повернути до початкового стану. Це може пояснювати, як ранні генетичні системи виживали за інтенсивного сонячного випромінювання до появи озонового шару, повідомляє ScienceDaily.

Чому досліджували тимін

Перехід від РНК до ДНК був одним із ключових етапів еволюції генетичних систем. На відміну від РНК, де міститься урацил, у ДНК використовується тимін. Така заміна давно викликала питання у дослідників, адже тимін вразливий до окремих типів ультрафіолетового пошкодження. За умов ранньої Землі це могло здаватися еволюційним недоліком.

Роботу очолив професор кафедри електротехніки та комп'ютерної інженерії Пітер Ренцепіс разом із дослідниками Кейваном Хошем Абаді та Негар Карпуразар. Їхнє дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Зворотніші УФ-пошкодження

Команда піддавала тимін і урацил контрольованому ультрафіолетовому випромінюванню, покликаному відтворити умови первісної Землі. Реакцію молекул аналізували методами біофотоніки, зокрема абсорбційної, флуоресцентної та раманівської спектроскопії.

За висновком авторів, перевага тиміну може полягати не в запобіганні самому пошкодженню, а в обмеженні його наслідків. Дослідники припускають, що тимін поглинає шкідливу УФ-енергію та утримує пошкодження в азотистих основах, не даючи йому вражати вразливіші частини молекули.

Науковці також створили набір еталонних вимірювань реакції цих молекул на світло. Надалі такі спектральні характеристики можуть допомогти швидше виявляти патогени та оцінювати ефективність УФ-дезінфекції води й інших матеріалів.

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