Тіррелл Гаттон вийшов у лідери DP World Tour Championship — Sky Sports News

Тіррелл Гаттон вийшов у одноосібні лідери DP World Tour Championship після третього раунду на полі Jumeirah Golf Estates. Він показав результат чотири удари нижче пару — 68 — та випередив Віктора Переса на один удар, повідомляє Sky Sports News.

Позиції перед фінальним раундом

Швед Мікаель Ліндберг посідає третє місце й відстає від Гаттона на три удари. За поточним прогнозом, Перес може отримати одну з десяти карт PGA Tour, що розігруються за підсумками рейтингу Race to Dubai.

Рорі Макілрой завершив третій раунд із результатом пар — 72 удари. Після орла на сьомій лунці пар-5 він ненадовго одноосібно очолив турнір, однак потім припустився трьох поспіль богі на відрізку навколо повороту поля.

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Шанси Макілроя в Race to Dubai

Берді на завершальній лунці дозволив Макілрою зберегти сумарний результат п'ять ударів нижче пару. Він ділить четверту позицію з Еухеніо Чакаррою, Адамом Скоттом і Франческо Лапортою та відстає від лідера на чотири удари.

Щоб зберегти шанси випередити Чакарру в загальному заліку Race to Dubai, Макілрою потрібно посісти щонайменше одноосібне четверте місце. Він претендує на восьмий титул Race to Dubai, який зрівняв би рекорд.

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