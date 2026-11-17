Щотижневе застосування тирзепатиду разом зі змінами способу життя зменшило індекс маси тіла у підлітків з ожирінням у середньому на 18,5% за 72 тижні. У групі плацебо ІМТ за цей період дещо зріс — на 0,5%. Про результати рандомізованого подвійного сліпого дослідження III фази, опублікованого в JAMA, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У випробуванні взяли участь 160 підлітків віком від 12 до 17 років з ожирінням або надмірною масою тіла та щонайменше одним пов’язаним із нею ускладненням. Дослідження проводили у 31 центрі шести країн від жовтня 2023 року до червня 2026 року. Учасників у співвідношенні 2:1 розподілили до групи тирзепатиду або плацебо. Препарат вводили підшкірно раз на тиждень, підвищуючи дозу до максимально переносимої — 5, 10 або 15 мг.

Усі учасники також отримували індивідуальні рекомендації щодо харчування та фізичної активності. До групи тирзепатиду увійшли 109 підлітків, до групи плацебо — 51. Середній вік учасників на початку становив 14,6 року, середній ІМТ — 38,6 кг/м².

Зміни ваги та метаболічних показників

Майже 80% учасників, які отримували тирзепатид, досягли зниження ІМТ щонайменше на 5%, а майже половина — щонайменше на 20%. У групі плацебо зниження ІМТ щонайменше на 20% досягли 8% учасників. Різниця між групами у зменшенні маси тіла становила 20,1 кг, а окружності талії — 16,4 см.

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Дослідники також зафіксували поліпшення артеріального тиску, рівнів ліпідів і глюкози в крові, глікованого гемоглобіну та інсуліну натще. Через 72 тижні більш ніж у половини учасників, які приймали тирзепатид, ІМТ опустився нижче 95-го процентиля для відповідного віку й статі — порогу, який використовують для визначення ожиріння. У групі плацебо цей показник становив 7,1%.

Побічні ефекти та обмеження

Найчастішими небажаними явищами були розлади травної системи: нудота, блювання та діарея, особливо під час підвищення дози. Такі симптоми повідомили 81,5% учасників групи тирзепатиду. Через побічні явища лікування припинили 9,3% учасників цієї групи, тоді як у групі плацебо таких випадків не було.

Автори зазначили, що для оцінки стійкості ефекту, тривалої безпеки та можливого впливу на ріст і статеве дозрівання потрібне подальше спостереження. Дослідження фінансувала компанія Eli Lilly, виробник тирзепатиду, яка брала участь у дизайні випробування, аналізі та інтерпретації даних.

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