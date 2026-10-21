Тисячі ізраїльтян з-за кордону планують приїхати на вибори 27 жовтня — The Japan Times

Тисячі ізраїльтян, які живуть за кордоном, планують приїхати до Ізраїлю, щоб проголосувати на виборах 27 жовтня. Багато з них мають намір підтримати опозиційний блок, який очолює колишній військовий керівник Гаді Айзенкот.

Як повідомляє The Japan Times, участь виборців, які повернуться з-за кордону, може вплинути на результат за близьких рейтингів двох політичних таборів. Згідно з опитуванням державного мовника Kan від 18 жовтня, блок Айзенкота міг отримати 52 мандати, а блок прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу — 51. Для формування уряду необхідно щонайменше 61 місце в Кнесеті.

Голосування лише в Ізраїлі

Ізраїль не дозволяє більшості громадян голосувати за межами країни. Виняток діє приблизно для 4 тисяч державних службовців, які перебувають за кордоном. Явка серед цієї групи сягнула 87% проти 70% на виборах 2022 року, а голосування проходило у 100 дипломатичних представництвах.

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За даними видання, за межами країни проживають від 700 тисяч до 1 мільйона ізраїльтян, однак повернутися для участі у виборах зможе лише частина з них. Деякі учасники кампанії пов'язують своє рішення приїхати з нападом ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року та спробами уряду Нетаньягу змінити судову систему.

Організація поїздок

Американська непартійна коаліція AID запустила програму Fly&Vote. Вона допомагає ізраїльтянам за кордоном з документами та гарантує місця на рейсах до Тель-Авіва на тлі перебоїв у авіасполученні, пов'язаних із війною.

Партія «Лікуд» звернулася до Центральної виборчої комісії, заявивши, що ініціатива може бути незаконним фінансовим стимулом для виборців. Після врегулювання спору «Лікуд» відкликав звернення, а організатори погодилися не додавати групових рейсів і дотримуватися тарифів авіакомпаній. Громадська група Back2vote повідомила, що понад 7 800 людей зареєструвалися, аби переконувати друзів і родичів приїхати до Ізраїлю для голосування.

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