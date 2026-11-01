Тисячі людей протестували в Нью-Делі проти перегляду списків виборців — Dawn

Тисячі людей 1 листопада в Нью-Делі, Індія, вийшли на протест, який очолили опозиційні політики. Вони вимагали відставки голови Виборчої комісії Індії через перегляд списків виборців. Опозиція вважає, що цей процес несправедливо сприяє правлячій партії прем’єр-міністра Нарендри Моді — «Бхаратія джаната парті» (BJP), повідомляє Dawn.

Марш до Рамліла-Майдану

Протест очолив лідер опозиційної партії «Індійський національний конгрес» Рахул Ганді. Демонстранти пройшли з центральних районів столиці до Рамліла-Майдану — великого майданчика просто неба. Вони били в барабани та скандували гасло з обвинуваченням у крадіжці голосів і вимогою залишити посаду.

46-річна учасниця протесту Нандіта розповіла агентству AFP, що є виборчинею з 18 років, однак тепер виявила, що її ім’я виключили зі списку. Вона також згадала зростання вартості життя та сказала, що люди можуть мирно висловлювати свою позицію на вулицях.

Суперечки навколо списків

Загальнонаціональний перегляд виборчих реєстрів протягом останнього місяця спричинив політичні суперечки та вуличні акції. Виборча комісія заявляє, що процедура потрібна для забезпечення точності списків. Відомство та BJP заперечують твердження опозиції про маніпуляції на користь правлячої партії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними індійських медіа, на які опозиційні партії посилаються у судових документах, із виборчих списків вилучили понад 133 мільйони імен. Критики процесу вважають, що вилучення непропорційно зачепили меншини, передусім мусульман. Члени BJP раніше стверджували, що до реєстрів могли незаконно потрапити численні незадокументовані мусульманські мігранти з Бангладеш.

Виборчі органи пояснюють, що перегляд має усунути дублікати, записи про померлих і шахрайські записи, а виборці, які мають право голосу, можуть подати заяву на включення до списку. Human Rights Watch назвала вилучення виборців свавільним і глибоко хибним та закликала владу скасувати процедуру перегляду.

До кампанії проти перегляду реєстрів також долучився молодіжний онлайн-рух Cockroach Janta Party (CJP). Деяких його лідерів минулого місяця тимчасово затримували під час протестів. Рух, заснований у травні, набув мільйонів підписників у соціальних мережах.

Читай нас у