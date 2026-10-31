У пакистанському місті Сіалкот під час тисняви на церемонії мехенді та розіграші призів, організованих для тіктокера Мухаммада Ансара Джатта, загинув 30-річний Мухаммад Акіль. Ще понад 14 людей дістали травм, повідомляє Dawn.

Тиснява біля входу

Захід для Ансара Джатта, відомого в TikTok як Mr Patlu, був запланований на Faraz Cricket Ground на дорозі Даска. Серед присутніх планували розіграти автомобіль і мотоцикли. Перед початком церемонії біля майданчика зібралися сотні підписників тіктокера з різних міст пакистанської провінції Пенджаб.

Коли організатори відчинили ворота для відвідувачів, почалася тиснява. Люди падали на землю під час штовханини, частину постраждалих учасники заходу самостійно доправили до найближчих приватних клінік і лікарень ще до прибуття рятувальників.

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Робота рятувальників і поліції

Поліція та служба Rescue 1122 провели спільну рятувальну операцію і перевезли постраждалих до навчальної лікарні імені Аллами Ікбала. Більшість людей після надання першої допомоги виписали, решта залишилися під медичним наглядом. Мухаммад Акіль помер дорогою до лікарні через тяжкий стан.

За інформацією представника рятувальної служби, серед інших травмованих були чоловіки віком від 22 до 51 року з округів Наровал, Гуджранвала, Шейхупура, Ханевал, Окара, Сіалкот, Гуджрат і Бахавалпур. Водночас двоє жителів Сіалкота заявили, що кількість постраждалих могла перевищувати 40 осіб.

Офіцер служби екстреної допомоги Сіалкота Навід Ікбал повідомив, що рятувальників заздалегідь не поінформували про масове зібрання. У рятувальній операції залучили чотири карети швидкої допомоги та мотоциклетну швидку. Очільник окружної поліції Дост Мухаммад розкритикував організаторів за дострокове відкриття воріт і заявив, що обставини інциденту перевірять, після чого можуть вжити правових заходів.

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