Тюремна оцінка не виявила екстремізму у підозрюваного в нападі — ABC News Australia

В Австралії первинна тюремна оцінка Брендана Наджента, якого поліція підозрює у навмисному наїзді на федеральну депутатку Гелен Гейнс у Вангаратті, не виявила ознак екстремізму або зв’язків із політичними групами чи ідеологіями. Як повідомляє ABC News Australia, оцінювання провели через кілька днів після затримання Наджента, а його психічний стан надалі оцінюють.

Джерело, обізнане зі змістом оцінки, заявило, що Наджент мав марення переслідування та, ймовірно, перебував у стані психозу. В оцінці також ішлося про значний психічний розлад, а серед можливих діагнозів розглядають шизофренію. За словами співрозмовника ABC, дописи чоловіка в соцмережах із конспірологічними згадками про Ізраїль, Газу, зміну клімату, Кремль і Джеффрі Епштейна радше можуть свідчити про параною та погіршення психічного стану.

Обставини справи

Гейнс діставала речі з багажника автомобіля біля свого депутатського офісу у Вангаратті, коли її вдарив LandCruiser, яким керував Наджент. Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк після інциденту послався на свідчення очевидців, за якими водій розвернувся, а потім, за версією слідства, двічі наїхав на депутатку.

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Гейнс зазнала небезпечних для життя травм, її доправили до лікарні The Alfred у Мельбурні, де хірурги ампутували їй обидві ноги. За даними ABC, вона перебуває у стабільному стані та вийшла зі штучної коми.

Надженту висунули обвинувачення в небезпечному керуванні, що спричинило тяжкі травми, умисному заподіянні тяжких травм і завданні шкоди посадовій особі Співдружності. Слідчі заявляють, що його дії були навмисними. Розслідування, яким спочатку спільно займалися поліція штату Вікторія та федеральна поліція Австралії, тепер веде поліція Вікторії, яка також відповідатиме за судове переслідування у справі.

Попередні звернення по допомогу

Під час попереднього лікування у психіатричних стаціонарах фахівці розглядали шизофренію, рецидивний психотичний розлад, пов’язаний із вживанням канабісу, та персекуторний маячний розлад, однак офіційного діагнозу Надженту не встановили. Суд у Вангаратті також почув, що він має ідіопатичний поперечний мієліт — неврологічне захворювання спинного мозку, яке може спричиняти біль, параліч, оніміння та поколювання. Під вартою Наджент перебуває у стані відміни алкоголю та канабісу.

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