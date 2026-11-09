Тюремна служба Ізраїлю оновлює реабілітацію та безпеку в’язниць — Jerusalem Post

В Ізраїлі Тюремна служба впроваджує зміни у програмах реабілітації ув’язнених, безпеці установ і роботі працівників виправної системи. У в’язниці Декель діє підрозділ зміни поведінкових моделей SHADEH; для одного з ув’язнених виконання його вимог є однією з умов можливого умовно-дострокового звільнення, повідомляє Jerusalem Post.

Програма зміни поведінки

Учасники програми мають дотримуватися правил і належної поведінки, брати участь у групових обговореннях та навчальних заняттях, працювати й долучатися до підтримання порядку в житлових приміщеннях. У Декелі також працюють освітній центр і центр для ув’язнених із розладами дефіциту уваги.

У в’язниці Декель утримують 700 осіб, які відбувають строки до семи років. Близько 40% ув’язнених навчаються, переважно на релігійних заняттях, або працюють на виробництвах на території установи. Там виготовляють мило, серветки, військовий одяг і світловідбивні жилети; під час війни ув’язнені також ремонтували спальні мішки.

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Заходи безпеки та інфраструктура

За словами командувача Південного округу Тюремної служби Ізраїлю Юваля Ерліха, працівники отримали сучасніше захисне й оперативне спорядження, зокрема електрошокери Taser. Служба також запровадила технологічні системи для постійного моніторингу подій у тюремних корпусах і протидії керуванню злочинною або терористичною діяльністю з-за ґрат.

Ув’язнених, яких класифікують як безпекових, утримують у суворішому режимі: вони перебувають у камерах 23 години на добу та мають одну годину для прогулянки. Для них скасували сімейні візити, спільні їдальні, можливість створювати внутрішні структури представництва та призначати речника. Інші категорії ув’язнених можуть отримувати відвідувачів, робити покупки у тюремній крамниці, навчатися або здобувати професійні навички.

Комплекс, до якого входять в’язниці Ешель і Декель та ізолятори Оз, планують оточити залізобетонною стіною завдовжки приблизно чотири кілометри й заввишки три метри. На ній мають встановити електронні системи ідентифікації та датчики. Також у комплексі планують створити нову жіночу в’язницю Неве-Тірца, а керівників організованих злочинних угруповань переводять між установами, щоб не допустити їхнього впливу у в’язничних корпусах.

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