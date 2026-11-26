Американська тютюнова група Altria розглядає можливість подати повністю грошову пропозицію щодо придбання британської Imperial Brands. Компанія також веде переговори з третьою стороною про частину бізнесу Imperial Brands, однак угоди ще не досягнуто, повідомляє Channel NewsAsia.

Акції Imperial Brands зросли

Акції Imperial Brands, що торгуються в Лондоні, зросли максимум на 17,6% — до 3562 пенсів. Ринкова капіталізація компанії становила 26,77 млрд фунтів стерлінгів, або $35,07 млрд.

Раніше Bloomberg повідомляв із посиланням на обізнані джерела, що японська Japan Tobacco також оцінює можливість придбання Imperial Brands. За даними агентства, японська група консультується з радниками та розглядала варіант об’єднатися з партнером для купівлі британської компанії, а згодом розділити її активи в різних регіонах світу.

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Плани скорочень

Минулого тижня Imperial Brands, виробник сигарет Winston, оголосила про плани скоротити до 4600 робочих місць — майже п’яту частину персоналу. Це відбувається на тлі падіння обсягів продажу сигарет і зростання конкуренції.

До портфеля Imperial Brands також входять Davidoff, Gauloises, West, Kool і папір для самокруток Rizla. Japan Tobacco володіє брендами Camel і Benson & Hedges, а до групи Altria входить Philip Morris USA — виробник Marlboro у США. Imperial Brands відмовилася коментувати повідомлення, а Japan Tobacco не надала оперативної відповіді на запит про коментар.

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