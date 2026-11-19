Японська тютюнова компанія Japan Tobacco спише ¥1,4 трлн, або $8,9 млрд, після того, як укази президента Росії — держави-агресора — передали сім її місцевих дочірніх компаній під тимчасове управління. Через втрату контролю над російським бізнесом компанія очікує операційний збиток у ¥368 млрд за підсумками року замість раніше прогнозованого прибутку в ¥1 трлн, повідомляє The Japan Times.

Збитки та дивіденди

Japan Tobacco також знизила прогноз виручки на ¥63 млрд — до ¥3,8 трлн. Компанія очікує чистий збиток за підсумками року та вдвічі скоротила прогноз річних дивідендів: зі ¥136 до ¥68 на акцію.

Голова компанії, його заступник і троє представницьких директорів отримуватимуть на 50% меншу винагороду протягом двох місяців. Представницькі директори також відмовляться від управлінських бонусів за 2026 фінансовий рік.

Втрата контролю над бізнесом

Російські президентські укази, видані цього місяця, передали всі сім дочірніх структур Japan Tobacco в Росії під тимчасове управління. Формально це не означає переходу права власності до держави чи управителя: компанія заявила, що непрямо й надалі володіє 100% цих підприємств.

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Водночас обмеження позбавили Japan Tobacco можливості реалізовувати права акціонера та ухвалювати операційні рішення, тому компанія виключила ці активи зі своєї консолідованої звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Росія була одним із ключових закордонних ринків Japan Tobacco: на неї припадало близько 10% продажів групи та чверть скоригованого операційного прибутку. Компанія працює там із 1999 року, має близько 4 тисяч працівників, виробничі майданчики у Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону й близько 41% ринку традиційних сигарет.

Реакція Японії

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Japan Tobacco зупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії, але продовжила роботу наявного бізнесу, дотримуючись санкцій. Уряд Японії висловив протест щодо передачі активів компанії під тимчасове управління та заявив, що працює з Japan Tobacco над відповіддю.

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