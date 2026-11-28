Токен WLFI криптопроєкту World Liberty Financial, пов’язаного з родиною Дональда Трампа, за 24 години втратив понад половину вартості. Ціна активу опускалася до історичного мінімуму поблизу 0,016 долара, а згодом дещо відновилася — приблизно до 0,020 долара, повідомляє CoinDesk.

Від піку у 0,33 долара, зафіксованого у вересні 2025 року, WLFI подешевшав приблизно на 95%. World Liberty Financial — платформа криптокредитування та стейблкоїнів, яку співзаснували та просували Дональд Трамп і його сини Ерік Трамп, Дональд Трамп-молодший і Баррон Трамп. Компанія випускає токен WLFI та стейблкоїн USD1.

Продаж Ethereum зі стратегічного резерву

Падіння токена відбулося на тлі значного переказу коштів з адреси, пов’язаної з резервом проєкту. За даними трекера EmberCN із посиланням на Arkham Intelligence, адреса з позначкою World Liberty Financial: Strategic Reserve продала через децентралізований агрегатор CoW Swap 12 121 ETH.

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За цей обсяг Ethereum було отримано близько 20,06 млн доларів у стейблкоїнах: 17,58 млн доларів у USDC та 2,48 млн доларів у USD1. Середня ціна продажу становила близько 1655 доларів за ETH. За оцінкою CoinDesk, реалізований збиток від операції міг становити приблизно 19,26 млн доларів, оскільки проєкт накопичував Ethereum торік за середньою ціною близько 3244 доларів за ETH.

Заяви Джастіна Сана

Засновник блокчейну Tron Джастін Сан, який раніше був одним із найбільших інвесторів World Liberty Financial, закликав криптобіржі та регуляторів вжити заходів щодо WLFI й USD1. У дописі в X він стверджував, що йдеться про внутрішнє кредитування для виведення коштів, несанкціонований продаж активів інсайдерами, незаконне заморожування активів інвесторів і шахрайство щодо інвесторів. Це твердження є позицією Сана.

За даними CoinDesk, Сан почав інвестувати у World Liberty Financial наприкінці 2024 року та вклав 30 млн доларів. Після початку торгів WLFI у вересні 2025 року його гаманець внесли до чорного списку, через що було заблоковано близько 595 млн розблокованих токенів, які тоді оцінювалися приблизно у 107 млн доларів. У квітні 2026 року Сан подав позов до федерального суду, звинувативши компанію у шахрайстві та вимаганні; у травні World Liberty Financial подала позов у відповідь, заявивши, що він грав на зниження WLFI, щоб обвалити його ціну.

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