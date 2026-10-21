Токіо та Осака зафіксували найпізнішу в році спеку понад 30°C — Channel NewsAsia

У Японії Токіо й Осака 21 жовтня зафіксували температуру понад 30°C — це найпізніша дата в році, коли такі показники реєстрували в обох містах. У Токіо температура перевищила цю позначку на початку другої половини дня, а в Осаці також піднялася понад 30°C.

Рекорди метеоспостережень

Японське метеорологічне агентство класифікує день, коли температура сягає 30°C, як «літній». Представник відомства Кадзухіро Сіроно повідомив, що для японської столиці це був найпізніший такий день від початку спостережень у 1875 році. Попередній рекорд у Токіо зафіксували 19 жовтня 2024 року.

В Осаці температура понад 30°C 21 жовтня перевершила попередній рекорд найпізнішого «літнього дня», встановлений 20 жовтня 1933 року. Метеоспостереження в місті ведуть із 1883 року.

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Тепле повітря з півдня

Як повідомляє Channel NewsAsia, незвично високу для кінця жовтня температуру спричинило тепле й вологе повітря з півдня, яке охопило Японію, особливо райони вздовж узбережжя Тихого океану.

У 2025 році Японія пережила найспекотніше літо за весь час спостережень. Цього року метеорологічне відомство також почало вживати термін «кокусьобі» для днів, коли температура сягає 40°C, і закликало населення ставитися до екстремальної спеки як до стихійного лиха.

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