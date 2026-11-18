У Великій Британії науковці повідомили парламентському комітету, що токсин колібактин, який виробляють деякі штами кишкової палички E. coli, розглядають як один із можливих чинників зростання кількості випадків раку кишківника серед людей віком до 50 років. Як повідомляє The Guardian, у багатьох країнах випадки раннього раку кишківника за останні два десятиліття подвоїлися.

Роль токсину досліджують

Старший молекулярний епідеміолог Оксфордського університету Карл Сміт-Берн заявив Комітету Палати громад з науки й технологій, що відомі фактори ризику колоректального раку — ожиріння, куріння та вживання алкоголю — можуть пояснити лише приблизно половину діагностованих випадків. На його думку, зростання захворюваності серед молодших людей навряд чи можна повністю пояснити вже відомими чинниками.

Торік дослідники визначили колібактин як можливий чинник раннього колоректального раку. Характерні мутації, пов’язані з дією цього токсину, у пухлинах людей віком до 40 років траплялися утричі частіше, ніж у пухлинах пацієнтів старших за 70 років. Водночас науковці наголошують, що потрібні подальші дослідження, аби встановити, чи справді колібактин спричиняє рак кишківника.

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Мутації можуть виникати в дитинстві

Професор Інституту Сенгера Майк Страттон раніше повідомляв, що колібактин викликає мутації в частини дітей, а їхні ознаки можуть виявлятися ще в немовлячому віці. За його даними, до 10 років діти, у яких виникають такі мутації, можуть мати рівень накопичених мутацій, подібний до показників 50-річної людини.

Епідеміологиня раку з Університету Квінс у Белфасті Гелен Коулман назвала колібактин першою новою зачіпкою за тривалий час, але зазначила, що його роль усе ще вивчають. За її словами, значення можуть мати впливи в ранньому дитинстві або навіть у пренатальний період, що ускладнює дослідження.

Епідеміолог Імперського коледжу Лондона Еліо Ріболи також закликав зосередитися на вже встановлених факторах ризику. За його словами, у Великій Британії та США знижуються рівні куріння й вживання алкоголю, водночас зростає поширеність ожиріння та зменшується фізична активність.

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