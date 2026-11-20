Семиразовий переможець Супербоулу Том Брейді веде переговори щодо придбання невеликої частки у футбольному клубі Chelsea. Про це повідомляє The Guardian.

Вихід із Birmingham City

Цього місяця Брейді продав свою міноритарну частку в Birmingham City після трьох років участі в клубі. Джерела The Guardian стверджують, що цей крок мав відкрити йому шлях для інвестиції в Chelsea.

Брейді придбав частку в Birmingham City у серпні 2023 року, менш ніж через рік після другого й остаточного завершення кар’єри в американському футболі. Це сталося після поглинання клубу компанією Knighthead Capital, пов’язаною з Томом Вагнером. Брейді також призначили головою консультативної ради клубу.

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Контакти з Chelsea

За даними видання, Брейді має добрі відносини з Бехдадом Егбалі. Фонд Clearlake Capital, пов’язаний з Егбалі, володіє 86,5% Chelsea після того, як Тодд Боелі та Марк Волтер продали свої частки у вересні.

Минулого року Брейді був гостем Chelsea на клубному чемпіонаті світу в Нью-Джерсі. Він святкував із гравцями після перемоги команди над Paris Saint-Germain з рахунком 3:0 у фіналі.

Інші інвестиції

Брейді також має міноритарну частку в команді NFL Las Vegas Raiders, яку придбав разом із Вагнером. У документальному фільмі Amazon Prime 2025 року Built in Birmingham: Brady & The Blues він поставив під сумнів трудову етику тодішнього тренера Birmingham City Вейна Руні. Chelsea від коментарів відмовився.

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