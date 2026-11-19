Томас Франк заявив, що хоче довести себе в клубі Crystal Palace — The Guardian
Новий головний тренер Crystal Palace Томас Франк заявив, що хоче довести свою спроможність після повернення до роботи. Данський фахівець змінив П’єра Сажа, коли команда після 10 матчів посідала останнє місце в таблиці та пропустила 24 м’ячі — найбільше в Прем’єр-лізі. Про це повідомляє The Guardian.
Наступний матч Crystal Palace проведе на виїзді проти Coventry у суботу. Франк зізнався, що був здивований тим, наскільки добре почувається, повернувшись до роботи після звільнення з Tottenham у лютому.
Досвід після Tottenham
53-річний Франк до призначення в Crystal Palace сім років очолював Brentford. У Tottenham він пропрацював вісім місяців, а відсоток перемог команди за нього становив 34,2% — найнижчий показник серед усіх постійних менеджерів клубу. Тренер вважає, що зробив висновки з цього періоду.
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Після відходу з Tottenham Франк подорожував Японією, Австралією та Данією, а також працював футбольним експертом під час чемпіонату світу у США. За його словами, пропозицію Crystal Palace він отримав минулого тижня, коли перебував у Данії та навідував друзів і родину.
Зміни в тренерському штабі
До штабу Франка вже приєднався Джастін Кокрейн, один із помічників Томаса Тухеля у збірній Англії. Він провів перше тренування з Crystal Palace у понеділок — менш ніж через добу після перемоги англійської команди над Іспанією в Мадриді в Лізі націй.
Також Франк очікує на приєднання мексиканського фахівця Бернардо Куеви. Тренер повідомив, що угода з Chelsea щодо його переходу «дуже близька». Обидва раніше працювали разом у Brentford. Франк також сподівається запросити з Tottenham Андреаса Георгсона, якому приписують сильну роботу над стандартними положеннями — компонентом, із яким Crystal Palace мав проблеми.