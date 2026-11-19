Новий головний тренер Crystal Palace Томас Франк заявив, що хоче довести свою спроможність після повернення до роботи. Данський фахівець змінив П’єра Сажа, коли команда після 10 матчів посідала останнє місце в таблиці та пропустила 24 м’ячі — найбільше в Прем’єр-лізі. Про це повідомляє The Guardian.

Наступний матч Crystal Palace проведе на виїзді проти Coventry у суботу. Франк зізнався, що був здивований тим, наскільки добре почувається, повернувшись до роботи після звільнення з Tottenham у лютому.

Досвід після Tottenham

53-річний Франк до призначення в Crystal Palace сім років очолював Brentford. У Tottenham він пропрацював вісім місяців, а відсоток перемог команди за нього становив 34,2% — найнижчий показник серед усіх постійних менеджерів клубу. Тренер вважає, що зробив висновки з цього періоду.

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Після відходу з Tottenham Франк подорожував Японією, Австралією та Данією, а також працював футбольним експертом під час чемпіонату світу у США. За його словами, пропозицію Crystal Palace він отримав минулого тижня, коли перебував у Данії та навідував друзів і родину.

Зміни в тренерському штабі

До штабу Франка вже приєднався Джастін Кокрейн, один із помічників Томаса Тухеля у збірній Англії. Він провів перше тренування з Crystal Palace у понеділок — менш ніж через добу після перемоги англійської команди над Іспанією в Мадриді в Лізі націй.

Також Франк очікує на приєднання мексиканського фахівця Бернардо Куеви. Тренер повідомив, що угода з Chelsea щодо його переходу «дуже близька». Обидва раніше працювали разом у Brentford. Франк також сподівається запросити з Tottenham Андреаса Георгсона, якому приписують сильну роботу над стандартними положеннями — компонентом, із яким Crystal Palace мав проблеми.

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