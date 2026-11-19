У Франції лідерка партії зелених Марін Тондельє зближується з Жан-Люком Меланшоном, якого France 24 називає лідером радикальних лівих. За оцінкою телеканалу, це відбувається за шість місяців до першого туру президентських виборів.

Зближення перед виборами

Про це повідомляє France 24 у відеосюжеті журналіста Кловіса Казалі. У матеріалі йдеться, що Тондельє рухається ближче до Меланшона під час президентської кампанії 2027 року.

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Реакція кандидатів

За даними France 24, цей крок застав зненацька інших кандидатів лівого та центристського політичних таборів. Телеканал окремо згадує Рафаеля Глюксмана серед політиків, яких це зближення застало зненацька.

France 24 оприлюднив відеосюжет 19 листопада 2026 року. Тривалість матеріалу становить 4 хвилини 37 секунд.

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