Тоні Люн Ка-фай уперше отримав Золотого півня за найкращу чоловічу роль — Channel NewsAsia

У Сямені, Китай, гонконзький актор Тоні Люн Ка-фай уперше здобув премію «Золотий півень» за найкращу чоловічу роль. Нагороду йому присудили за роботу в гостросюжетному трилері The Shadow's Edge, де він зіграв кримінального ватажка Фу Луншена, якого переслідують правоохоронці. У стрічці також знявся Джекі Чан, повідомляє Channel NewsAsia.

Перша нагорода для актора

68-річний Люн Ка-фай працює в кіно понад чотири десятиліття. За даними China Daily, після церемонії актор тримав статуетку та жартував, що нікому не дозволить її забрати. Видання також зазначило, що він став другим після Тоні Люна Чіу-вая актором, який отримував відзнаки за найкращу чоловічу роль на трьох головних китайськомовних кінопреміях — тайванській Golden Horse Awards, Hong Kong Film Awards і китайській премії «Золотий півень».

Дві нагороди для Dear You

Фільм Dear You, знятий чаошаньською мовою режисером Лань Хунчунем, отримав спеціальну нагороду журі та відзнаку за найкращий сценарій. Сценарій написали Лань Хунчунь, Чжен Сюаньсюань, Ян Лен і Чжу Ліюнь.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Стрічка розповідає про молодого чоловіка, який їде до Таїланду зі старими листами своєї бабусі, щоб з'ясувати правду про минуле родини. У фільмі тривалістю 118 хвилин зіграли Лі Ситун, Ван Яньтун, У Шаоцін, Чжен Жуньці та Ван Сяохуей. За даними China News Service, журі відзначило стриману манеру оповіді та зображення емоційного досвіду китайських мігрантів у Південно-Східній Азії, розлучених зі своїми родинами.

Інші лауреати премії

Головну нагороду за найкращий повнометражний фільм здобула історична драма Dead To Rights, дія якої відбувається під час Нанкінської різанини 1937 року. Китайська акторка Гао Є отримала приз за найкращу жіночу роль за втілення Лінь Юсю. Чжен Дашен переміг у режисерській номінації за Hideaway: The Dossiers, а Вань Лі отримав нагороду за режисерський дебют за Sound Of Silence.

39-ту церемонію премії «Золотий півень» провели в межах фестивалю China Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival, що тривав у Сямені з 6 до 10 листопада. Премію заснували 1981 року для відзначення досягнень китайського кінематографа.

Читай нас у