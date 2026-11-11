Tonies відкликає фігурку з піснями Гелене Фішер через ризик задухи — Der Spiegel

У Німеччині виробник аудіофігурок Tonies відкликав продукт «Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder» через можливе відокремлення дрібних деталей під час використання. Компанія попередила, що такі частини можуть створювати для дітей ризик задухи, повідомляє Der Spiegel.

Фігурку радять не використовувати

Власників цієї аудіофігурки закликали прибрати її з-під доступу дітей, негайно припинити використання та повернути товар. Це стосується і фігурок, на яких досі не помітили пошкоджень. У Tonies зазначили, що дефект виникає не в усіх виробах і його не завжди можна легко виявити.

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Після перших повідомлень компанія перевірила продукт і зупинила його виробництво та постачання. Відкликання поширюється лише на фігурку з артикулом 11003054. За даними виробника, ознак аналогічної проблеми в інших фігурках Tonies немає.

Повернення коштів або обмін

Покупцям запропонували звернутися до продавця або безпосередньо до Tonies GmbH для обміну чи відшкодування вартості. Компанія планує відкрити на своєму сайті портал для повернення товару. Покупець може отримати назад сплачені кошти або вибрати іншу доступну фігурку з актуального асортименту, отримавши ваучер на суму покупки для онлайн-магазину Tonies. Витрати на зворотне пересилання бере на себе виробник.

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