Палата торгівлі та промисловості Делі (CTI) закликала уряд Індії запровадити 25-відсоткові дзеркальні мита на американські товари у відповідь на запропоновані США тарифи на індійську продукцію. Як повідомляє Channel NewsAsia, CTI попередила, що американські заходи можуть поставити під загрозу 500 тисяч робочих місць і вплинути на індійський експорт вартістю понад 48 млрд доларів.

Галузі під ризиком

Голова розташованої в Делі CTI Бріджеш Гоял заявив, що суттєвого впливу можуть зазнати текстильна та шкіряна промисловість, виробники дорогоцінного каміння й ювелірних виробів, автокомпонентів і морепродуктів. За його словами, палата звернулася до прем’єр-міністра Нарендри Моді із закликом установити аналогічні тарифи на імпорт зі США.

Серед американських товарів, яких може стосуватися індійська відповідь, Гоял назвав мінерали, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби, машини, авіаційне обладнання, електроніку, пластмаси, хімікати, залізо і сталь. Він також закликав Індію зменшувати залежність від США та шукати альтернативних постачальників.

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Пропозиція США

Торгове представництво США запропонувало встановити мита до 25% на індійські товари, посилаючись на твердження, що Індія виробляє більше продукції, ніж потребує її ринок. У разі укладення торговельної угоди з Нью-Делі ставка може знизитися до 17%.

Міністерство торгівлі Індії повідомило, що вивчає американську пропозицію. У відомстві наголосили, що країна не має структурних надлишкових виробничих потужностей у жодному секторі, а торговельні питання слід вирішувати під час двосторонніх переговорів.

Запропоновані США тарифи ще не набули чинності. Вашингтон прийматиме громадські коментарі до 5 січня 2027 року, а слухання мають розпочатися 25 січня. Смартфони, фармацевтична продукція, напівпровідники, метали, транспортні засоби та авіаційні деталі не підпадають під запропоновані тарифи, хоча до них можуть застосовуватися чинні мита.

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