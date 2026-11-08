Торгова палата Таїланду запропонувала розчистити склад Thai Airways — Bangkok Post

Торгова палата Таїланду запропонувала терміново ліквідувати накопичення вантажів на складі TG Cargo авіакомпанії Thai Airways в аеропорту Суварнабхумі. Затримки вже впливають на відправлення вантажів, повідомляє Bangkok Post.

Вплив на імпортерів і виробництво

Заступник голови Торгової палати Таїланду та очільник її комітету з логістики й ланцюгів постачання Пхумін Харінсут заявив, що затримки збільшують витрати імпортерів, експедиторів, митних брокерів і виробників, які залежать від імпортної сировини та комплектуючих. За його словами, це також порушує виробничі графіки та строки постачання.

Проблему посилили затримки з розвантаженням авіаційних вантажних модулів ULD, а також неточні або відсутні дані про місця зберігання. Через це вантажі складно знайти та забрати. Singapore Airlines Cargo 4 листопада тимчасово обмежила приймання окремих видів вантажів у Суварнабхумі, оскільки затримки в обробці вхідних вантажів впливали на обіг ULD для відправлень. Водночас у зоні обробки були обмежені обладнання та робочий простір.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Запропоновані кроки

Торгова палата запропонувала сортувати вантажі за авіакомпаніями, прискорити розвантаження ULD, визначити чіткі місця зберігання та збільшити кількість працівників. Для цього пропонують залучити приватних вантажних агентів під наглядом складу. Також палата закликала оновлювати систему AOT Cargo Clearhouse актуальними даними про розташування вантажів і попросила Міністерство транспорту Таїланду визначити відповідальних та строки виконання заходів.

Thai Airways визнала затримки, пов’язавши їх зі сталим зростанням обсягу вхідних вантажів і накопиченням ULD, які очікують на розвантаження. Авіакомпанія перепросила клієнтів і ділових партнерів, повідомила про залучення додаткового персоналу та навантажувачів, а також про пошук тимчасових складських площ у Airports of Thailand. Крім того, Thai Airways планує запровадити внутрішню систему управління складом для відстеження вантажів від прибуття до видачі, контролю накопичень і розподілу персоналу та техніки.

Читай нас у