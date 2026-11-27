Міністри торгівлі країн-учасниць Всеохопної і прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP) у Ханої, В’єтнам, почали переговори про приєднання Об’єднаних Арабських Еміратів, Індонезії та Філіппін. Як повідомляє Politico Europe, 12 держав торгового альянсу погодилися створити три робочі групи для ведення окремих переговорів із кожною з країн-кандидаток.

Умови вступу

Країни, які прагнуть вступити до CPTPP, мають погодитися на масштабну лібералізацію тарифів та відкриття цифрової торгівлі. Рішення в блоці ухвалюють консенсусом, тому для прийняття нового учасника потрібна згода всіх членів альянсу.

Зустріч міністрів відбувається у столиці В’єтнаму в межах 11-го засідання Комісії CPTPP. Головування в об’єднанні щороку переходить до іншої країни-учасниці.

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Розширення альянсу

Велика Британія приєдналася до CPTPP у 2024 році, ставши першою державою без узбережжя Тихого океану в цьому об’єднанні. Серед держав-засновниць, які створили альянс у 2018 році, — Японія, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Мексика та Сінгапур.

Переговори щодо вступу Уругваю, які тривають від початку року, перебувають на просунутій стадії та потенційно можуть завершитися на початку наступного року, повідомив Politico Europe дипломат на умовах анонімності. Заявки на вступ також подали Китай, Тайвань, Еквадор, Україна, Камбоджа й Аргентина.

Керівниця напряму торговельної політики аналітичного центру Hinrich Foundation Дебора Елмс зазначила, що переговори з трьома новими кандидатами є складними й вимагатимуть значних зусиль. За її словами, для окремих претендентів може знадобитися посилення спроможностей, а країнам-членам потрібно буде врегулювати власні занепокоєння.

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